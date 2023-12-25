Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Diduga Rebutan Rumah dengan Teuku Ryan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |20:10 WIB
Ria Ricis Diduga Rebutan Rumah dengan Teuku Ryan
Ria Ricis diduga rebutan rumah dengan Teuku Ryan (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan diisukan tengah berada di ujung tanduk. Jarang tampil bersama, hingga sempat membagi jadwal mengasuh anak, membuat publik semakin yakin jika ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang baru dibina selama 2 tahun tersebut.

Ria Ricis sendiri sempat memberikan kode terkait rumah tangganya dengan Teuku Ryan yang tidak kunjung membaik. Bahkan terbaru, Ricis sempat menunjukkan gelagat bahwa ia dan sang suami diduga sedang rebutan rumah.

Lewat unggahan hitam putih, Ria Ricis mengaku berjanji akan memperjuangkan rumah tersebut untuk buah hatinya, Moana.

"Moana, ibu akan perjuangin rumah ini sampai titik darah penghabisan," kata Ria Ricis di Instagram, yang dibagikan ulang oleh akun @lambe_danu, Senin (25/12/2023).

Ria Ricis

Ria Ricis diduga rebutan rumah dengan Teuku Ryan (Foto: Instagram/riaricis1795)


Halaman:
1 2
