Deva Mahenra Rayakan Natal Bersama Mikha Tambayong dan Ayah Mertua

JAKARTA - Menikah dengan Mikha Tambayong, membuat Deva Mahenra pertama kali merayakan momen Natal dalam hidupnya. Bahkan momen Natal tersebut turut dirayakannya bersama istri dan juga ayah mertuanya.

Deva diketahui menganut agama Islam sementara Mikha Tambayong beragama Katolik. Sebelumnya, Mikha juga ikut merayakan lebaran bersama sang suami.

Di momen Natal kali ini, pasangan ini merayakannya dengan sederhana. Mereka menghabiskan waktu bersama di rumah.

Mikha pun mengunggah potret selfie bersama Deva dengan mengenakan pernak-pernik natal dan berbusana warna merah yang identik dengan hari Natal. Mereka tampak tersenyum semringah serta menunjukkan berbagai ekspresi yang menggemaskan.

Deva Mahenra rayakan natal bareng Mikha Tambayong dan ayah mertua (Foto: Instagram/devamahenra)



