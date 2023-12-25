Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Inspiratif Lenny Hartono, Pengusaha Sukses yang Sempat Alami Nasib Tragis saat Bayi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |06:10 WIB
Kisah Inspiratif Lenny Hartono, Pengusaha Sukses yang Sempat Alami Nasib Tragis saat Bayi
Kisah Inspiratif Lenny Hartono (Foto: Dok Lenny Hartono)
JAKARTA - Lenny Hartono merupakan seorang pengusaha sekaligus konten kreator yang bergerak di bidang ekspor perhiasan perak. Berasal dari Bali, Lenny Hartono rupanya memiliki kisah kehidupan yang cukup menarik dan inspiratif.

Saat tampil di acara Kick Andy, Lenny pun menceritakan bagaimana perjuangan hidupnya yang bisa dikatakan sama sekali tidak mudah. Bahkan ia mengaku sempat dijual oleh orangtuanya sewaktu bayi, dengan harga Rp10 ribu.

Mengetahui kenyataan tersebut, Lenny pun tak lantas menyerah dengan kehidupannya. Ia justru berusaha untuk mengatasi segala kekurangannya, walaupun Lenny hanya disekolahkan sampai kelas 1 SMP saja.

Kini Lenny Hartono dikenal bukan hanya sebagai seorang pengusaha perhiasan yang memiliki brand sendiri. Tetapi juga seorang fashion desainer yang karyanya sering kali dikenakan oleh artis-artis papan atas.

Lenny Hartono

Kisah Inspiratif Lenny Hartono (Foto: Dok Lenny Hartono)

1 2
