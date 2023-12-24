Nikahi Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardhana Kini Jadi Idola Kaum Hawa

JAKARTA - Tiko Aryawardhana dan Bunga Citra Lestari selalu menjadi perhatian usai resmi menikah pada 2 Desember 2023 lalu. Kehidupan keduanya pun tak pernah luput dari sorot mata publik. Momen-momen kebersamaan mereka selalu saja menjadi perbincangan hangat.

Menikah dengan seorang public figure, tentu Tiko juga akan dikenal luas oleh publik seperti sang istri. Kali ini, Tiko pun mulai menjadi idola. Pesona Tiko yang terlihat kalem itu mampu menghipnotis kaum hawa.

Tak jarang, remaja hingga ibu-ibu mulai mengejarnya untuk sekadar foto bersama, layaknya seorang idola. Meski BCL yang berkecimpung di dunia hiburan, Tiko juga kecipratan menjadi seorang idola.

Baru-baru ini, BCL mengunggah ulang sebuah video yang memperlihatkan sang suami yang dimintai foto oleh sekelompok ibu-ibu saat berada di belakang panggung untuk menemani BCL manggung.

Salah satu penggemar yang mengunggah video lewat akun Instagram @marsyalfian mengaku sudah cukup lama 'mengintai' Tiko di tempat tersebut agar bisa berfoto dengannya. Dia dan rekan-rekannya berusaha mengejar sampai ke belakang panggung.

"Hebohnya dari masih di depan panggung nyolong video sampai ngejar ke belakang panggung 'mas Tiko mana, mau foto'," ujar pemilik akun Instagram @marsyalfian melalui Instagram Story-nya, Sabtu (23/12/2023).