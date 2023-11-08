Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamish Daud Diterpa Rumor Sering Open BO, Manajer Beri Bantahan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |12:41 WIB
Hamish Daud Diterpa Rumor Sering Open BO, Manajer Beri Bantahan
Hamish Daud diterpa rumor sering open BO (Foto: Instagram/hamishdw)
JAKARTA - Hamish Daud diisukan suka menyewa jasa perempuan alias booking out (BO) saat berada di Bali. Hal tersebut diungkap oleh salah satu netizen dan tersebar begitu cepat di sosial media.

Awalnya, publik cukup ramai mengomentari pemberitaan soal Raisa yang mengaku mengalami anxiety disorder. Di tengah ramainya komentar terkait Raisa, tiba-tiba saja muncul seorang netizen dengan akun @beyon*** mengatakan bahwa suami dari sang penyanyi sering melakukan open BO.

Hal tersebut diketahui oleh sang pemilik akun lantaran temannya lah yang menjadi pemandu musik di Bali. Bahkan bukan hanya memandu musik, wanita itu juga disebut turut di booking out oleh Hamish.

"Padahal suaminya juga kalo di bali tuh sering bgt b.o sama tmn gw yg lc di bali hahahaha gatau aja lo yaya," kata netizen dengan akun @beyon****.

Hamish Daud

Komentar akun tersebut sontak ramai menjadi perbincangan, mengingat rumah tangga Raisa dan Hamish bisa dikatakan cukup harmonis. Netizen bahkan tak segan untuk menggeruduk akun sosial media milik Raisa dan Hamish untuk menanyakan perihal rumor tersebut.

"Bang lo jangan aneh2, jaga keluarga kecilmu!!," kata woe***.

"Pang keluarga Lo udh Perfect gausah aneh2 plis," timpal presti***.

