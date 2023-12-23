Kondisi Terkini Kantor Baim Wong yang Sempat Ambruk, Sebut Bagian dari Musibah

Kondisi terkini kantor Baim Wong yang sempat rubuh. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Baim Wong mengungkapkan kondisi terkini terkait kantor baru miliknya yang sempat ambruk.

Sebelumnya lantai tiga kantor barunya yang terletak di kawasan, BSD, Tangerang Selatan itu ambruk saat sedang room tour bersama awak media. Kini kantor tersebut tengah dalam proses renovasi.

"Iya lagi renovasi," ujar Baim Wong di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Sampai saat ini, suami Paula Verhoeven itu belum mengetahui pasti apa penyebab kantor barunya itu ambruk. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada orang kepercayaannya.