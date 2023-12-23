Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Terkini Kantor Baim Wong yang Sempat Ambruk, Sebut Bagian dari Musibah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |19:15 WIB
Kondisi Terkini Kantor Baim Wong yang Sempat Ambruk, Sebut Bagian dari Musibah
Kondisi terkini kantor Baim Wong yang sempat rubuh. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong mengungkapkan kondisi terkini terkait kantor baru miliknya yang sempat ambruk.

Sebelumnya lantai tiga kantor barunya yang terletak di kawasan, BSD, Tangerang Selatan itu ambruk saat sedang room tour bersama awak media. Kini kantor tersebut tengah dalam proses renovasi.

"Iya lagi renovasi," ujar Baim Wong di Jakarta, Jumat (22/12/2023).

Sampai saat ini, suami Paula Verhoeven itu belum mengetahui pasti apa penyebab kantor barunya itu ambruk. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada orang kepercayaannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186202/baim_wong_dan_paula_verhoeven-ZWcH_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Tampil Bersama di Event Sekolah Anak, Netizen: Adem Lihatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement