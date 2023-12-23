Fatin Shidqia Ungkap Pentingnya Cinta Diri Sendiri di Video Klip Jangan Tersesat, Sayang

JAKARTA - Fatin Shidqia, jebolan X Factor Indonesia RCTI baru saja merilis lagu terbarunya berjudul Jangan Tersesat, Sayang. Video musiknya juga telah dirilis pada tanggal 20 Desember 2023, menampilkan Fatin dalam suasana alam terbuka yang seolah menjadi cerminan perjalanan hidupnya dari masa kecil hingga kini.

Dalam video tersebut, tak hanya Fatin yang muncul, tapi juga seorang anak kecil mengenakan baju merah serta balon merah yang selalu ditemani oleh Fatin.

Seperti mengisahkan perjalanan panjang Fatin; dari pencarian tujuan hidupnya saat kecil, kemudian bertemu dengan versi dirinya yang tengah mencari jati diri di usia pertengahan, hingga pada bagian akhir, memperlihatkan Fatin yang kini dikenal oleh banyak orang.

BACA JUGA: