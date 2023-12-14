Advertisement
Fatin Shidqia Cover Lagu Pumped Up Kicks, Fans Semringah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |01:01 WIB
Fatin Shidqia Lubis cover lagu Pumped Up Kicks (Foto: ist)
JAKARTA - Lagu Pumped Up Kicks begitu bermakna bagi Fatin Shidqia. Lagu tersebut pernah ia bawakan dalam ajang X Factor Indonesia yang melambungkan namanya.

Sepuluh tahun berlalu, Fatin membagikan sebuah video cover yang menampilkan lagu 'Pumped Up Kicks' milik Foster The People. Video ini secara tiba-tiba mengingatkan para penggemar pada masa lalu Fatin, ketika ia berkompetisi sebagai peserta X Factor Indonesia pada tahun 2013.

Sony Music Entertainment Indonesia juga membagikan video kolase melalui akun Instagram, membandingkan penampilan Fatin sepuluh tahun lalu dengan penampilannya saat ini menyanyikan lagu yang sama. Beberapa penggemar ikut merasakan kebahagiaan akan momen tersebut.

Salah satu komentar di YouTube menyambut video tersebut dengan kegembiraan. "Sangat senang Fatin akhirnya membawakan lagu ini lagi, masih jelas ingat waktu Fatin di X Factor dan bagaimana suaranya begitu mengena di lagu ini. Tetap semangat, Fatin."

Bahkan, ada yang masih belum bisa melupakan suara Fatin yang menyanyikan lagu dari Foster The People ini. "Sejujurnya, dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, saya masih terpikat dengan penampilan Fatin membawakan lagu ini. Itu benar-benar ciri khas Fatin," ungkap seorang penggemar lainnya.

