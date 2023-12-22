Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dedikasi Baby Niken untuk Lingkungan dan Udara Bersih

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |02:01 WIB
Dedikasi Baby Niken untuk Lingkungan dan Udara Bersih
Baby Niken alias Desy Nike Ria (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Desy Nike Ria alias Baby Niken dengan bangga memperkenalkan diri sebagai calon legislatif yang memperjuangkan pendidikan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih merata di wilayah Banten.

Walaupun belum terpilih tapi sumbangsihnya untuk daerah wilayah pilihan tidak main main. Bersama Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo di Posko Pemenangannya Tangerang, Desy Nike Ria membagikan beberapa gerobak untuk pelaku UMKM dan mendistribusikan sebuah Misty Canon truck yang dibuat oleh PT. Bengawan Karya Sakti.

 BACA JUGA:

 Dedikasi Baby Niken untuk Lingkungan dan Udara Bersih

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement