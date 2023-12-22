Dedikasi Baby Niken untuk Lingkungan dan Udara Bersih

JAKARTA - Desy Nike Ria alias Baby Niken dengan bangga memperkenalkan diri sebagai calon legislatif yang memperjuangkan pendidikan yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih merata di wilayah Banten.

Walaupun belum terpilih tapi sumbangsihnya untuk daerah wilayah pilihan tidak main main. Bersama Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo di Posko Pemenangannya Tangerang, Desy Nike Ria membagikan beberapa gerobak untuk pelaku UMKM dan mendistribusikan sebuah Misty Canon truck yang dibuat oleh PT. Bengawan Karya Sakti.

