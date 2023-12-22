Yook Sungjae Teken Kontrak Eksklusif dengan Agensi Baru

SEOUL - Yook Sungjae akhirnya menemukan ‘rumah’ baru setelah meninggalkan Cube Entertainment, pada November 2023. Dia resmi meneken kontrak ekslusif di bawah naungan IWill Media.

“Kami sudah menandatangi kontrak eksklusif dengan Yook Sungjae, artis dengan talenta di bidang musik, akting, dan variety show,” ujar agensi tersebut dalam keterangannya dikutip dari Soompi, pada Jumat (22/12/2023).

Dalam lanjutan keterangannya, IWill Media memastikan akan memberikan dukungan penuh atas karier Sungjae, baik solo maupun bersama BTOB. Perusahaan itu memproduksi sederet OST drama: Moon in the Day, May I Help You?, dan Gold Mask.

Kerjasama dengan Yook Sungjae menandai perluasan bisnis IWill dari produksi konten hingga manajemen artis. Sang idol menjadi member terakhir BTOB yang bergabung dengan agensi setelah meninggalkan Cube Entertainment.

Changsub menjadi member pertama BTOB yang bergabung dengan Fantagio. Kemudian Eunkwang, Minhyuk, Peniel, dan Hyunsik meneken kontrak eksklusif dengan agensi baru, pada 18 Desember 2023.*

(SIS)