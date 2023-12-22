Marshanda Ungkap Kelebihan Vicky Prasetyo yang Tak Dimiliki Pria Lain

JAKARTA - Marshanda mengungkapkan kelebihan Vicky Prasetyo yang tak ditemukannya pada pria lain. Kelebihan itu, diakuinya, mampu membuatnya merasa lebih bahagia.

“Di antara semua laki-laki yang pernah makan, nongkrong, syuting, dan ngobrol bareng aku, sepertinya kuantitas ketawa paling banyak itu saat aku sama Vicky. Dia bikin happy,” katanya dalam program Pagi Pagi Ambyar, pada 19 Desember 2023.

Di lain pihak, Vicky Prasetyo mengaku, apa yang dilakukannya hanya ingin membuat Marshanda nyaman. “Memberikan energi positif ke orang lain, tanpa ada maksud apapun kan hal yang baik ya,” ujarnya.

Sementara itu, kabar kedekatan keduanya bermula dari unggahan foto Marshanda di akun Instagram pribadinya, pada 8 Desember 2023. Kala itu, dia membagikan beberapa foto selfie bersama bapak empat anak tersebut.

“Learning so much today. Didn’t expect to find more gem from you (Belajar banyak hari ini. Enggak nyangka justru menemukan sisi lain yang luar biasa darimu),” ujarnya sebagai caption foto tersebut.

Foto itu viral dan menuai beragam komentar dari warganet yang tak ‘merestui’ jika keduanya dekat. Marshanda kemudian mengklarifikasi foto itu saat wawancara bersama Ashanty di channel YouTube Ngobrol Asix, pada 17 Desember 2023.

Marshanda menjelaskan, foto itu diambil setelah mereka makan siang bareng. Dari pertemuan itu, dia menilai, Vicky Prasetyo adalah seorang entertainer sejati di mana dia bisa belajar banyak darinya.