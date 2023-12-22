Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Marshanda Ungkap Kelebihan Vicky Prasetyo yang Tak Dimiliki Pria Lain

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |10:51 WIB
Marshanda Ungkap Kelebihan Vicky Prasetyo yang Tak Dimiliki Pria Lain
Marshanda ungkap kelebihan Vicky Prasetyo yang tak dimiliki pria lain. (Foto: Instagram/@vickyprasetyo777)
A
A
A

JAKARTA - Marshanda mengungkapkan kelebihan Vicky Prasetyo yang tak ditemukannya pada pria lain. Kelebihan itu, diakuinya, mampu membuatnya merasa lebih bahagia.

“Di antara semua laki-laki yang pernah makan, nongkrong, syuting, dan ngobrol bareng aku, sepertinya kuantitas ketawa paling banyak itu saat aku sama Vicky. Dia bikin happy,” katanya dalam program Pagi Pagi Ambyar, pada 19 Desember 2023.

Di lain pihak, Vicky Prasetyo mengaku, apa yang dilakukannya hanya ingin membuat Marshanda nyaman. “Memberikan energi positif ke orang lain, tanpa ada maksud apapun kan hal yang baik ya,” ujarnya.

Sementara itu, kabar kedekatan keduanya bermula dari unggahan foto Marshanda di akun Instagram pribadinya, pada 8 Desember 2023. Kala itu, dia membagikan beberapa foto selfie bersama bapak empat anak tersebut.

Learning so much today. Didn’t expect to find more gem from you (Belajar banyak hari ini. Enggak nyangka justru menemukan sisi lain yang luar biasa darimu),” ujarnya sebagai caption foto tersebut.

Marshanda ungkap kelebihan Vicky Prasetyo yang tak dimiliki pria lain. (Foto: Instagram/@vickyprasetyo777)

Foto itu viral dan menuai beragam komentar dari warganet yang tak ‘merestui’ jika keduanya dekat. Marshanda kemudian mengklarifikasi foto itu saat wawancara bersama Ashanty di channel YouTube Ngobrol Asix, pada 17 Desember 2023.

Marshanda menjelaskan, foto itu diambil setelah mereka makan siang bareng. Dari pertemuan itu, dia menilai, Vicky Prasetyo adalah seorang entertainer sejati di mana dia bisa belajar banyak darinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187271/marshanda-urzp_large.jpg
Selebgram Isabella Viandra Diduga Adik Tiri Marshanda, Terungkap usai Sang Ayah Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/33/3186742/marshanda-60xe_large.jpg
Ayah Marshanda Meninggal Dunia: Terima Kasih Pa, Istirahat yang Tenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184965/marshanda-9bAV_large.jpg
Marshanda Tak Buru-Buru Nikah Lagi: Sienna Tak Mau Punya Adik Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159622/marshanda-rmiu_large.jpg
Alasan Marshanda Masih Betah Menjomblo setelah 10 Tahun Menjanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/205/3107844/marshanda-FpjL_large.jpg
Marshanda Kolaborasi dengan Vina Panduwinata, Akui Gugup tapi Tersanjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/33/3107049/marshanda-0mqs_large.jpg
Cara Marshanda Atasi Kesepian Selama 10 Tahun Tanpa Pasangan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement