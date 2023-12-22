Aaliyah Massaid Makin Bucin ke Thariq Halilintar: Kamu Juara di Hati Aku

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid tampaknya tak lagi malu-malu menunjukan hubungan asmaranya di depan publik. Ini terlihat dari sikap bucin Aaliyah saat mendampingi sang kekasih bermain futsal dalam laga Celebrity Sunday Match bareng Marco Materazzi dan Carles Puyol Minggu, 17 Desember 2023.

Saat itu, Thariq Halilintar gagal memasukan bola dalam sesi adu penalti melawan Tim Putih yang diperkuat Carles Puyol, Judika, Bastian Steel, Eza Yayang, Rifky Balweel, Ebel Cobra, Augie Fantinus dan Marshell Widianto.

Melihat hal itu, Aaliyah langsung memberikan minuman sebagai bentuk penyemangat kepada Thariq.

"Ini minuman kesalahan kamu," kata Aaliyah sembari menyodorkan minuman kepada sang pacar, dikutip dari unggahan Instagram @lambe_turah, Jum'at (22/12/2023).

Adik Atta Halilintar itu kemudian melempar senyum ke arah Aaliyah sambil menikmati minuman tersebut. Dia seolah merasa terhibur dengan dukungan sang pujaan hati.

Meski Thariq gagal mencetak gol, Aaliyah kemudian menyebut ia tetap juara di hatinya.

"Nggak apa-apa sayang, kamu tetap juara di hati aku," ujar Aaliyah penuh semangat.