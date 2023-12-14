Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Once Mekel Puji Kejeniusan Musisi Indonesia Ini dalam Menciptakan Lagu

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |23:30 WIB
Once Mekel Puji Kejeniusan Musisi Indonesia Ini dalam Menciptakan Lagu
Once Mekel puji kejeniusan musisi Indonesia ini dalam menciptakan lagu. (Foto: Instagram/@cak_frod)
A
A
A

JAKARTA - Once Mekel puji kejeniusan musisi Indonesia ini dalam menciptakan lagu. Mantan vokalis Dewa 19 itu terang-terangan menyebut, musisi yang dimaksudnya adalah Ahmad Dhani. 

Hal itu diungkapkan sang penyanyi saat menjadi bintang tamu channel YouTube KUY Entertainment, 3 tahun lalu. Kala itu, dia diperhadapkan pada lima foto musisi Tanah Air: Ahmad Dhani, Ari Lasso, Judika, Ariel NOAH, dan Armand Maulana. 

Once kemudian ditanya siapa di antara lima musisi Indonesia tersebut yang tergolong jenius dalam menciptakan lagu. Tanpa ragu, pelantun Kucinta Kau Apa Adanya tersebut pun memilih Ahmad Dhani. 

“Ya kalau ditanya jenius dalam menciptakan lagu ya sudah pasti lah Ahmad Dhani,” kata Once Mekel seperti dikutip dari channel YouTube KUY Entertainment, pada 21 Agustus 2020. 

Penyanyi 53 tahun tersebut menambahkan, “Ahmad Dhani adalah sosok musisi fenomenal. Kita mungkin tidak akan bisa menemukan lagi sosok musisi seperti dia dalam 20 tahun,” ujarnya. 

Once Mekel puji kejeniusan musisi Indonesia ini dalam menciptakan lagu. (Foto: Instagram/@oncemekelofficial)

Bukan tanpa sebab, Once Mekel menilai, suami Mulan Jameela tersebut memiliki kemampuan menulis lagu yang luar biasa, baik dari segi komposisi maupun lirik lagu. Selain itu, dia menilai, Dhani memiliki apresiasi tinggi terhadap karya sesama musisi. 

“Banyak musisi Indonesia yang enggan mendengarkan karya sesama seniman dalam negeri. Nah, hal itu tidak terjadi pada dia. Dari zaman SD, Dhani itu sudah mendengarkan karya musisi dalam negeri,” tuturnya lagi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148192/once_mekel-F6QZ_large.jpg
Disebut Manggung Bareng Dewa 19 di Resepsi Al Ghazali, Once: Tak Ada Obrolan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145496/once_mekel-N3B1_large.jpg
Tak Merayakan, Once Mekel Tetap Sumbang Hewan Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/205/3142720/once_mekel-kUFJ_large.jpg
Meriahkan Festival Kebangsaan, Once Mekel: Musik Menyatukan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/205/3124108/once_mekel-GfNA_large.jpg
Kisruh Royalti, Once Mekel: Musik Itu Menyatukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/33/2982416/once-mekel-soroti-pemungutan-suara-ulang-di-kuala-lumpur-oHbRmvWqD6.jpg
Once Mekel Soroti Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/206/2969710/once-mekel-terharu-nonton-film-cinta-tapi-cinta-ganjar-dan-atikoh-true-love-story-LX6NF78qlK.jpeg
Once Mekel Terharu Nonton Film Cinta Tapi Cinta, Ganjar dan Atikoh True Love Story
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement