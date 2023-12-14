Once Mekel Puji Kejeniusan Musisi Indonesia Ini dalam Menciptakan Lagu

JAKARTA - Once Mekel puji kejeniusan musisi Indonesia ini dalam menciptakan lagu. Mantan vokalis Dewa 19 itu terang-terangan menyebut, musisi yang dimaksudnya adalah Ahmad Dhani.

Hal itu diungkapkan sang penyanyi saat menjadi bintang tamu channel YouTube KUY Entertainment, 3 tahun lalu. Kala itu, dia diperhadapkan pada lima foto musisi Tanah Air: Ahmad Dhani, Ari Lasso, Judika, Ariel NOAH, dan Armand Maulana.

Once kemudian ditanya siapa di antara lima musisi Indonesia tersebut yang tergolong jenius dalam menciptakan lagu. Tanpa ragu, pelantun Kucinta Kau Apa Adanya tersebut pun memilih Ahmad Dhani.

“Ya kalau ditanya jenius dalam menciptakan lagu ya sudah pasti lah Ahmad Dhani,” kata Once Mekel seperti dikutip dari channel YouTube KUY Entertainment, pada 21 Agustus 2020.

Penyanyi 53 tahun tersebut menambahkan, “Ahmad Dhani adalah sosok musisi fenomenal. Kita mungkin tidak akan bisa menemukan lagi sosok musisi seperti dia dalam 20 tahun,” ujarnya.

Bukan tanpa sebab, Once Mekel menilai, suami Mulan Jameela tersebut memiliki kemampuan menulis lagu yang luar biasa, baik dari segi komposisi maupun lirik lagu. Selain itu, dia menilai, Dhani memiliki apresiasi tinggi terhadap karya sesama musisi.

“Banyak musisi Indonesia yang enggan mendengarkan karya sesama seniman dalam negeri. Nah, hal itu tidak terjadi pada dia. Dari zaman SD, Dhani itu sudah mendengarkan karya musisi dalam negeri,” tuturnya lagi.