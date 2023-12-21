Keseruan Pemain Series Montir Cantik Cuci Ambulans

JAKARTA - Dua pemain series Montir Cantik, Hannah Hannon dan Alif Rivelino turut hadir dalam acara CSR pemberian bantuan dari Vision+ yang bekerjasama dengan MNC Peduli dan Otoklix kepada pemilik ambulans gratis yaitu Ahmad Setiadi Wibowo.

Tak hanya sekedar hadir, kedua pemain ini juga ikut mencuci mobil ambulans lho. Dari pantauan Okezone keduanya tampil santai dalam balutan busana casual.

Kedua pemain ini terlihat antusias saat mencuci mobil, sesekali mereka bercanda sambil menyemprot air dari selang. Mereka mencuci area luar mobil hingga terlihat bersih, meski tampak lelah, namun mereka begitu bahagia.

Alif Rivelino mengaku sangat bersemangat ketika diajak mencuci ambulans. Sebab ini merupakan pengalaman pertama baginya.

"Ya excited juga pertama kali (cuci ambulans), mau tahu isian ambulans kayak gimana sih," ujarnya kepada Okezone saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Alif menambahkan dirinya juga mengaku bahagia bisa terlihat dalam acara CSR seperti ini. Meski sibuk dengan aktivitas yang dijalani, ada hal kecil yang bisa dilakukan untuk membantu sesama.

"Temen-temen dari komunitas ambulans ini tugasnya membantu orang lain, jadi biasanya mereka bantu orang yang sakit, sekarang kita bantu cuci mobil ambulans," tuturnya.