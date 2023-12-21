Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiano Tiger Wong Dirawat gegara Terkena Bakteri, Baim Wong: Banyak Jajan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |16:26 WIB
Kiano Tiger Wong Dirawat gegara Terkena Bakteri, Baim Wong: Banyak Jajan
Kiano Tiger Wong anak Baim Wong dirawat di rumah sakit, gegara kebanyakan jajan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari putra pertama Baik Wong, Kiano Tiger Wong dikabarkan di rawat di rumah sakit setelah mengalami muntah-muntah sebanyak sembilan kali.

Lewat akun Instagramnya @baimwong, Kiano mengalami hal itu dikarenakan terlalu banyak mengonsumsi jajanan seperti es krim, coklat, dan permen sehingga saat diperiksa dokter, hasilnya Kiano terkena bakteri.

“Adek-adek jangan kebanyakan makan es krim, coklat, sama permen. Nanti sakit kayak Kiano,” tulis Baim Wong, di Instagram miliknya @baimwong, Kamis (21/12/2023).

Meskipun begitu Baim tidak sepenuhnya menyalahkan Kiano, justru sebagai seorang Ayah, Baim merasa kalau dirinya salah karena menuruti kemauan Kiano terus menerus sehingga harus dirawat di rumah sakit.

Atas kejadian itu, Baim Wong yang berada di Malang segera pulang ke Jakarta, karena merasa khawatir dengan kondisi anaknya, sambil mem-posting beberapa foto yang menunjukkan lengan kiri Kiano terpasang cairan infus, Baim juga memperlihatkan e-tiket penerbangan pesawatnya yang dilakukan demi merawat buah hatinya.

“Langsung pulang Jakarta,” tulis Baim Wong.

Halaman:
1 2
