Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sehun EXO Resmi Jalani Wajib Militer Hari Ini

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |16:06 WIB
Sehun EXO Resmi Jalani Wajib Militer Hari Ini
Sehun EXO resmi jalani wajib militer pada 21 Desember 2023. (Foto: GQ)
A
A
A

SEOUL - Oh Sehun resmi menjalani pelatihan militer dasar, pada hari ini (21/12/2023). Dia menjadi personel EXO terakhir yang bergabung dengan militer, setelah Kai menjalani wamil pada 11 Mei 2023. 

Mengutip Koreaboo, setelah merampungkan pelatihan militer dasar, dia akan melanjutkan masa tugasnya sebagai petugas pelayanan publik. Idol 29 tahun tersebut dijadwalkan selesai wamil pada 2025. 

Sejauh ini, member EXO lainnya sudah menyelesaikan masa tugas mereka di militer. Xiumin misalnya, menjadi personel pertama yang menjalani wamil pada 7 Mei 2019. Dia menyelesaikan masa tugasnya, pada 6 Desember 2020. 

D.O bergabung dengan militer pada 1 Juli 2019 dan menyelesaikan masa tugasnya, pada 25 Januari 2020. Selanjutnya, Suho sang leader memulai masa tugasnya di militer, pada 14 Mei 2020. Dia menyelesaikan masa tugasnya, pada 14 Februari 2022. 

Sehun EXO resmi jalani wajib militer hari ini. (Foto: DAZED)

Sementara itu, Chen memulai wamil pada 26 Oktober 2020 dan selesai pada 25 April 2022. Chanyeol memulai masa tugasnya di militer pada 29 Maret 2021 dan rampung pada September 2022. 

Baekhyun menjalani wamil sebagai petugas pelayanan publik, pada 6 Mei 2021. Dia menyelesaikan masa tugasnya, pada 5 Februari 2023. Kini, personel EXO yang telah menyelesaikan wamil fokus melakoni kegiatan solo mereka.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190585/bomi_apink-16B7_large.jpeg
Bomi Apink dan Rado Bakal Menikah Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189626/lee_soodam-zyX9_large.jpg
Susul Dita Karang cs, Soodam Resmi Hengkang dari SECRET NUMBER
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189371/winter_aespa-QsUO_large.jpg
Fans Desak Winter Keluar dari Aespa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement