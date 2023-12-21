Sehun EXO Resmi Jalani Wajib Militer Hari Ini

SEOUL - Oh Sehun resmi menjalani pelatihan militer dasar, pada hari ini (21/12/2023). Dia menjadi personel EXO terakhir yang bergabung dengan militer, setelah Kai menjalani wamil pada 11 Mei 2023.

Mengutip Koreaboo, setelah merampungkan pelatihan militer dasar, dia akan melanjutkan masa tugasnya sebagai petugas pelayanan publik. Idol 29 tahun tersebut dijadwalkan selesai wamil pada 2025.

Sejauh ini, member EXO lainnya sudah menyelesaikan masa tugas mereka di militer. Xiumin misalnya, menjadi personel pertama yang menjalani wamil pada 7 Mei 2019. Dia menyelesaikan masa tugasnya, pada 6 Desember 2020.

D.O bergabung dengan militer pada 1 Juli 2019 dan menyelesaikan masa tugasnya, pada 25 Januari 2020. Selanjutnya, Suho sang leader memulai masa tugasnya di militer, pada 14 Mei 2020. Dia menyelesaikan masa tugasnya, pada 14 Februari 2022.

Sementara itu, Chen memulai wamil pada 26 Oktober 2020 dan selesai pada 25 April 2022. Chanyeol memulai masa tugasnya di militer pada 29 Maret 2021 dan rampung pada September 2022.

Baekhyun menjalani wamil sebagai petugas pelayanan publik, pada 6 Mei 2021. Dia menyelesaikan masa tugasnya, pada 5 Februari 2023. Kini, personel EXO yang telah menyelesaikan wamil fokus melakoni kegiatan solo mereka.*

