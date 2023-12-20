Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Artis Cantik yang Pernah Adu Jotos di Atas Ring Tinju

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:45 WIB
3 Artis Cantik yang Pernah Adu Jotos di Atas Ring Tinju
3 Artis Cantik yang Pernah Adu Jotos di Atas Ring Tinju (Foto: IG Dinar Candy)
A
A
A

JAKARTA - 3 artis cantik ini pernah adu jotos di atas ring tinju. Fenomena duel tinju kini kian populer di kalangan para artis dan publik figur Tanah Air.

Tidak hanya kaum adam, duel mematikan di atas ring tinju tersebut bahkan diikuti oleh sejumlah artis wanita. Bahkan, salah satu di antaranya merasa bangga karena hidungnya sampai berdarah berkat adu jotos.

Lantas, siapa saja mereka? Berikut rangkuman 3 artis cantik yang pernah adu jotos di atas ring tinju.

1. Dinar Candy vs Berlliana Lovell

3 Artis Cantik yang Pernah Adu Jotos di Atas Ring Tinju

Ajang Holywings Sport Show (HSS) Series 4 mempertemukan Dinar Candy dan Berlliana Lovell di atas ring, Minggu (17/12/2023). Keduanya tampil cukup sengit dan dramatis meski harus jatuh bangun.

Dalam pertandingan tersebut, Dinar Candy berhasil keluar sebagai juara. Menariknya, ia mengaku mengalami sejumlah luka di wajah seperti bibir robek dan hidung berdarah.

"Berdarah guys, semalam bibir pecah, darah muncrat ke hidung. Ini baru pertandingan sengit!!" tulis Dinar Candy sebagai caption di Instagramnya, Senin (18/12/2023).

Wanita berusia 30 tahun tersebut mengakui jika pukulan lawannya, Berlliana Lovell, memang sangat keras.

2. Pamela Safitri vs Dinar Candy

 3 Artis Cantik yang Pernah Adu Jotos di Atas Ring Tinju

Sebelum menang melawan Berlliana Lovell, Dinar Candy sudah terlebih dahulu menang melawan Pamela Safitri. Kedua publik figur bertubuh seksi tersebut adu jotos dalam ajang Holywings Sport Show (HSS) Series 3 di Bali pada Minggu (10/9/2023) lalu.

Dalam laga tersebut, Dinar lebih mendominasi sejak awal pertandingan. Kendati demikian, Pamela tetap berusaha melawan dan menjaga stamina agar tidak tumbang.

Sayangnya, Pamela tidak cukup kuat bertahan hingga akhirnya Dinar Candy berhasil keluar sebagai juara.

