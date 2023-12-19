Advertisement
HOT GOSSIP

Tika Panggabean Ungkap Alasan Belum Menikah, Diusianya yang Sudah 53 Tahun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |03:30 WIB
Tika Panggabean Ungkap Alasan Belum Menikah, Diusianya yang Sudah 53 Tahun
Alasan Tika Panggabean belum menikah (Foto: Instagram/botikapanggabean)
JAKARTA - Tika Panggabean saat ini sudah genap berusia 53 tahun. Akan tetapi, hingga saat ini bintang film Ngeri-Ngeri Sedap tersebut masih belum menemukan jodoh dan berencana untuk menikah.

Di usianya yang sudah memasuki setengah abad, penyanyi dari grup Project Pop ini justru lebih memilih untuk menikmati hidupnya. Sebab, saat ini ia banyak dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya, mulai dari keluarga hingga sahabat.

Dalam podcast milik Melaney Ricardo, Tika Pangabean pun membeberkan alasannya belum menikah hingga saat ini.

"Sejujurnya kalau sekarang udah nggak (memasukkan menikah di daftar harapan), mungkin ketika di usia 20-an, 30-an awal karena di masa itulah kita mendapatkan undangan bolak-balik dari teman kita. Waktu di (usia) 20-an mungkin punya pandangan yang sangat idealis tentang rumah tangga," papar Tika Pangabean.

"Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin kata orang-orang udah kebal lah. Udah gitu melihat kenyataan rumah tangga teman-teman, tapi kan setiap orang jalannya masing-masing ya. Sekarang udah masuk (usia) 50 yaudah santai aja lah," sambungnya.

Lebih lanjut, Tika pun mengatakan bahwa dirinya selalu berharap agar kelak bisa dipertemukan dengan teman hidup. Ia pun berujar bahwa teman hidup yang dimaksud bukan hanya seseorang yang berstatus sebagai suami.

"Gue selalu berdoanya mungkin kayak gini, 'Tuhan, aku tuh mau teman hidup, jadi enggak cuma sekadar suami' maaf ya kalau aku salah netizen. Suami tuh kadang-kadang status ya, dia sudah bersuami, dia sudah beristri, dia sudah menikah," ungkapnya.

"Kalau buat gue, gue punya teman hidup dalam artian teman suka dan duka. Bisa berantem bareng, ketawa bareng, sedih bareng. Terus punya teman hidup yang seiman, sefrekuensi bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita memandang hidup ini, sampai memandang alam semesta, itu ada di frekuensi yang sama penting buat gue," paparnya.

