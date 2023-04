JAKARTA - Pasangan Alvin Faiz dan Henny Rahman baru saja dikaruniai buah hati yang lahir pada 9 Maret 2023. Selang 3 minggu setelah kelahirannya, pasangan ini pun menggelar acara akikah anak laki-laki mereka yang diketahui bernama Mikail.

Dalam unggahan Alvin di akun Instagramnya, terlihat dekorasi acara tersebut didominasi dengan warna putih dan biru. Bahkan, anak kandung Alvin dari pernikahannya bersama Larissa, Yusuf, serta Zayn yang merupakan buah hati Henny dengan mantan suaminya, Zikri Daulay juga terlihat hadir di acara tersebut.

Dalam unggahan itu mereka kompak mengenakan pakaian serba putih dan melempar senyum ke arah kamera. Melalui kolom keterangan foto tersebut, Alvin mengaku sangat bersyukur atas terlaksananya akikah anak bungsunya itu.

"Welcome to the team, Muhammad Mikail Faiz Alhaliem! Alhamdulillah terlaksana aqiqah putra kami tercinta Muhammad Mikail Faiz Alhaliem," tulis Alvin Faiz di Instagram miliknya, Jumat (31/3/2023).

"Doakan supaya jadi anak yang soleh, berbakti kepada orangtua, menjadi wasilah kebaikan untuk banyak orang, bisa meneruskan dakwah kakeknya, menjadi generasi rabbani, generasi qurani, aamiin #masyaallahtabarakallah," tambahnya.

Unggahan tersebut sontak mencuri perhatian netizen. Bahkan tudingan miring soal hubungan Alvin dan Yusuf tampak terbantahkan dengan adanya momen tersebut.

Beberapa netizen pun lantas ramai memuji ketampanan wajah putra dari Alvin dan Larissa. "Yusuf ganteng banget," kata akun @pul***. "Yusuf manis banget ya Allah, ganteng pula," ujar @pup***. "Yusuf ganteng banget MasyaAllah," timpal @putr***.

