Cerita Sapto Popo, Mantan Porter yang Kini Mampu Bangun Bisnis Parfum

JAKARTA - Sapto Popo merupakan seorang influencer dan juga pengusaha yang serius dalam menggeluti industri parfum. Ketertarikannya pada aroma parfum, membuat Sapto Popo membangun sebuah perusahaan dengan nama PT Wangi Sepanjang Hari.

Perusahaannya sendiri diketahui bergerak di bidang kosmetika dan parfum. Ia bahkan banyak meng-influence orang mengenai berbagai macam aroma parfum.

BACA JUGA: Influencer Dennis Guido Beberkan Kandungan Gula Tersembunyi dalam Minuman Tinggi Serat

Sebelum bisa sukses seperti sekarang, Sapto sempat bekerja sebagai seorang porter di Ambarukmo Palace Hotel. Selain itu, ia juga sempat bekerja di toko bahan kimia.

Seringnya ia bersosialisasi dengan banyak orang hingga bekerja di toko bahan kimia, membuat Sapto Popo menyadari bahwa aroma tubuh menjadi hal yang cukup penting. Pasalnya, aroma wangi dari tubuh, mampu membuat seseorang memiliki self confidence saat berhubungan dan bersosialisasi dengan orang lain.

Sapto Popo, mantan porter yang kini punya bisnis parfum (Foto: Ist)

"Salah satu cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri adalah pemilihan aroma parfum yang tepat. Tak heran jika parfum menjadi kebutuhan tak terelakkan bagi masyarakat urban," jelas Sapto Popo.