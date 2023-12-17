Marshanda Diisukan Dekat dengan Vicky Prasetyo, Banjir Kritikan Netizen

Marshanda banjir kritikan dari netizen, usai diisukan dekat dengan Vicky Prasetyo. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Marshanda menjadi sorotan usai dirinya diduga dekat dengan selebritis, Vicky Prasetyo. Alih-alih mendapat dukungan, wanita yang akrab disapa Caca ini justru dikritik netizen.

Hal itu terlihat di postingan terbaru Caca di Instagram. Mulanya ia hanya mengajak netizen untuk mendengarkan salah satu lagu favoritnya.

“Lagi denger lagu on shuffle di mobil, tiba-tiba ke play lagu ini. Bagus banget dan pengen kamu denger dan rasain ini juga, my beautiful souls,” tulis Marshanda, Minggu (17/12/2023).

Dalam video itu, Caca terlihat tengah fokus mendengarkan makna lagu tersebut. Terlihat pula sosok Caca yang cantik tengah berada di dalam mobil.