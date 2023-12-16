Vicky Prasetyo Tak Peduli Cibiran Netizen Saat Dekati Marshanda

JAKARTA - Vicky Prasetyo saat ini dikabarkan tengah dekat dengan Marshanda. Bahkan ia juga sempat mengungkap rasa kagumnya pada sosok ibu satu anak itu.

Saking kagumnya, mantan suami Kalina Oktarani itu sampai membuatkan lagu spesial untuk wanita yang akrab disapa Caca tersebut.

“Makin dalam aku kenal dia, makin banyak yang aku kagumi dari sosok Caca. Salah satunya aku nyiptain lagu buat dia,” ujar Vicky dalam tayangan YouTube Intens Investigasi, dikutip Sabtu (16/12/2023).

Sayangnya, rumor kedekatan Vicky dan Caca langsung menuai respon negatif warganet. Banyak yang mencibir sosok Vicky lantaran menganggapnya sebagai pria playboy dan tidak serius dalam menjalin hubungan.

Vicky Prasetyo tak peduli cibiran netizen saat dekati Marshanda (Foto: Instagram/marshanda99)

Alih-alih kesal, Vicky justru tak ambil pusing soal cibiran netizen. Menurutnya ia tak bisa mengendalikan tanggapan warganet mengenai dirinya dan Marshanda.

“Kalau opini penonton itu ya kita gak bisa memaksakan kehendak orang untuk menilai kita kan. Yang penting mereka udah membuang waktu mereka hanya untuk memikirkan kita itu poin aja buat aku,” paparnya.