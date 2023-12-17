Konten Denise Chariesta Menyusui Dituding Vulgar, Trending Topik di Twitter

JAKARTA - Denise Chariesta menjadi perbincangan netizen di media sosial. Bahkan, tagar nama Denise menjadi trending topik di Twitter. Hal ini berkaitan dengan konten Denise Chariesta di YouTube pribadinya yang dinilai vulgar.

Konten itu memperlihatkan video saat dirinya sedang menyusui dengan payudara yang terlihat tanpa di sensor. Momen itu terjadi saat Denise Chariesta baru saja melahirkan bayinya.

Kala itu Denise biasa disapa itu sedang belajar menyusui dengan didampingi oleh ibunya dan seorang dokter.

Selain itu, Denise juga mengunggah video serupa di media sosial Instagram miliknya. Tak lama berselang usai konten tersebut diunggah, Denise menjadi sasaran hujatan netizen.

Kini, reaksi serupa dilontarkan netizen saat tangkapan layar video tersebut kembali diunggah akun Twitter @fallqy17. Bahkan, foto yang diunggah akun tersebut telah dilihat sebanyak 1,3 juta kali.

Kali ini, respons berbeda ditunjukkan oleh beberapa netizen. Mereka menilai bahwa tak ada masalah dengan konten Denise. Pasalnya, Denise tampil layaknya seorang ibu yang sedang menyusui dengan payudara yang terlihat.