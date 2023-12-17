Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Ria Ricis Bagi Waktu Pekerjaan dan Urus Anak, Dilakukan dengan Tulus

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |16:03 WIB
Cara Ria Ricis Bagi Waktu Pekerjaan dan Urus Anak, Dilakukan dengan Tulus
Cara Ria Ricis bagi waktu pekerjaan dan urus anak. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Ria Ricis menikmati kehidupan sebagai ibu. Meski disibukkan dengan peran utamanya itu, Ria Ricis disibukkan dengan pekerjaan sebagai konten kreator. Terlebih, saat ini dia kembali terjun ke dunia seni peran.

Bintang film Aku Tahu Kapan Kamu Mati itu mengungkapkan cara membagi waktu bekerja dan mengurus anak semata wayangnya, Cut Raifa Aramoana atau Moana tentu menjadi prioritas adalah mengurus putrinya.

“Yang pertama membagi waktu tentu kita harus pilih prioritas,” ujar Ria Ricis di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (16/12/2023).

Istri Teuku Ryan itu mengaku tidak mengambil tawaran pekerjaan apapun hingga anaknya itu berusia satu tahun.

Dia hanya mengisi konten di YouTube-nya saat itu dengan kegiatannya sebagai ibu rumah tangga mengurus sang anak.

“Satu tahun pertama saya enggak ngambil pekerjaan di luar. Aku dengan gaya aku mau menjadi ibu rumah tangga. Perlahan melakukannya, tulus itu lebih menyenangkan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
