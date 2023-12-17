Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Didangdutin Fest Bikin Heboh Tangerang, Hadirkan Musik Lintas Generasi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:05 WIB
Didangdutin Fest Bikin Heboh Tangerang, Hadirkan Musik Lintas Generasi
Didangdutin Fest bikin heboh Tangerang, hadirkan musik lintas generasi. (Foto: Wiwie Heriyani/MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Festival musik ‘Didangdutin Fest’ dibuka lewat penampilan Mr Jono & Joni, grup DJ remix dangdut versi rekayasa digital asal Kediri, Jawa Timur.

Festival musik digelar di di Uptown Park, Summarecon Mall Serpong tersebut sukses membuat penonton yang hadir bersemangat mengikuti irama musik nan menghentak.

Meski sore itu masih tampak begitu terik, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat penonton yang hadir.

Mereka justru tampak semangat memadati area depan panggung demi bisa menikmati iringan musik dangdut koplo versi remix dangdut tersebut.

“Enggak mau pulaaang...maunya digoyang!!” ujar penonton mengikuti lagu yang dinyanyikan Mr Jono & Joni.

Area Uptown Park sendiri sudah dipadati penonton dari berbagai wilayah sejak pukul 14.00 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement