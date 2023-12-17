Didangdutin Fest Bikin Heboh Tangerang, Hadirkan Musik Lintas Generasi

JAKARTA - Festival musik ‘Didangdutin Fest’ dibuka lewat penampilan Mr Jono & Joni, grup DJ remix dangdut versi rekayasa digital asal Kediri, Jawa Timur.

Festival musik digelar di di Uptown Park, Summarecon Mall Serpong tersebut sukses membuat penonton yang hadir bersemangat mengikuti irama musik nan menghentak.

Meski sore itu masih tampak begitu terik, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat penonton yang hadir.

Mereka justru tampak semangat memadati area depan panggung demi bisa menikmati iringan musik dangdut koplo versi remix dangdut tersebut.

“Enggak mau pulaaang...maunya digoyang!!” ujar penonton mengikuti lagu yang dinyanyikan Mr Jono & Joni.

Area Uptown Park sendiri sudah dipadati penonton dari berbagai wilayah sejak pukul 14.00 WIB.