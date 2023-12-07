Dian Sastro Posting Foto Jadul, Alis Segarisnya Jadi Perhatian Netizen

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo menjadi perbincangan publik usai membagikan foto lawasnya. Foto tersebut diambil pada tahun 2004 dengan memperlihatkan sosok Dian Sastro dengan alis segarisnya dan outfit ala tahun 2000-an.

Pemeran Jeng Yah pada Series Gadis Kretek tersebut menggunakan kaos polo pink cerah dengan tas warna senada yang digantungkan di bahunya. Dirinya terlihat tersenyum ke kamera sambil menempelkan handphone ke telinganya.

Tak hanya sendirian, dalam foto tersebut juga menampilkan sahabat karib Dian yaitu, Ibnu Jamil yang mengenakan kaos jersey kuning dengan celana jeans terang dan Ivo Ananda yang menggunakan jaket jeans dengan kaos coklat yang sempat jadi tren di masa itu.

“Sebuah jejak digital 2004 Seno pernah jadi publicist Film Banyu Biru” kata Dian pada caption unggahannya di Instagram @therealdisastr, dikutip Rabu, (6/12/2023).

Bahkan banyak netizen yang tak menyangka bawah Dian dan Ibnu telah berteman sangat lama, hingga akhirnya keduanya kembali berakting bersama melalui film Gadis Kretek, sebagai Seno dan Jeng Yah.

