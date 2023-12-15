Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yasmine Ow Hapus Foto dan Unfollow Akun Instagram Aditya Zoni, Ada Apa?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |11:29 WIB
Yasmine Ow hapus foto dan unfollow akun Instagram Aditya Zoni (Foto: Instagram/real_aditya1)
JAKARTA - Keluarga Ammar Zoni belakangan menjadi sorotan. Hal tersebut terjadi usai Ammar digugat cerai oleh istrinya, Irish Bella dan kembali ditangkap kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya.

Selain itu, kabar mengejutkan ikut datang dari rumah tangga sang adik, Aditya Zoni. Pasalnya istri dari Aditya yakni Yasmine Ow kepergok sudah tak lagi mengikuti akun Instagram suaminya.

Tidak hanya itu, Yasmine Ow juga telah menghapus foto-foto kebersamaannya dengan Aditya di sosial medianya.

Menariknya, unggahan Yasmine Ow pada 12 November lalu mendadak ikut disorot. Pasalnya, di momen ulang tahun putra mereka, Zayn, perempuan blasteran Jerman ini mengatakan bahwa sang anak hanyalah satu-satunya pria yang tidak akan pernah menyakiti hatinya.

Aditya Zoni dan Yasmine Ow

Yasmine Ow hapus foto dan unfollow akun Instagram Aditya Zoni (Foto: Instagram/real_aditya1)

"Happy 1st Birthday my Man,The man that will never break my heart. I love you Zayn Enver," tulis Yasmine Ow.

Akan tetapi, tidak diketahui pasti apakah hal-hal yang dilakukan oleh selebgram asal Malaysia ini merupakan pertanda jika rumah tangganya dengan Aditya Zoni mengalami keretakan atau tidak. Sebab, Aditya Zoni pun sama sekali tak memperlihatkan hal tersebut di media sosialnya.

Saat ini, bintang film Zerre: Pendekar Ufuk Timur tersebut justru tengah sibuk dengan kampanye politik. Mengingat, ia menjadi salah satu Caleg DPR RI di sebuah partai.

(van)

Aditya Zoni Ungkap Perasaan Usai Bercerai dari Yasmine Ow
Aditya Zoni dan Yasmine Ow Cerai, Pastikan Anak Tetap Tinggal di Indonesia
Perceraiannya Diputus PA Cibinong, Yasmine Ow: Alhamdulillah Semuanya Dipermudah
Yasmine Ow Tetap Berkarier di Indonesia Meski Sudah Cerai dari Aditya Zoni
Yasmine Ow dan Aditya Zoni Resmi Bercerai
Aditya Zoni Sudah Sebulan Tak Bertemu Anak, Dibawa Yasmine Ow ke Malaysia?
