Jefri Nichol Pamer Kemesraan, Liburan di Jepang Bersama Maria Theodore

JAKARTA - Jefri Nichol menikmati momen liburan di Jepang bersama sang kekasih, Maria Theodore. Jefri dan Maria nampak membagikan kebersamaan mereka di sosial media.

Salah satu momen keseruan liburan dua sejoli ini diunggah akun TikTok pribadi Maria Theodore, @maria.theodore. Dalam postingan itu, terlihat Maria dan Nichol asyik menari bersama di bawah Tokyo Tower.

Keduanya asyik berjoget dengan lagu All I Want For Christmas yang dibawakan penyanyi asal Amerika Serijat, Maria Carey.

“All I want for christmas is you @jefrinichol,” tulis Maria Theodore, Sabtu (16/12/2023).