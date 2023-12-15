Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

So Sweet, BCL Posting Keakraban Tiko Aryawardhana dengan Noah

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |07:05 WIB
So Sweet, BCL Posting Keakraban Tiko Aryawardhana dengan Noah
Momen keakraban Tiko Aryawardhana dengan Noah, diposting BCL. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau BCL memperlihatkan momen keakraban Tiko Aryawardhana suaminya itu dengan Noah anak BCL dengan mendiang Ashraf Sinclair. Momen keakraban itu diabadikan BCL saat bermain basket.

BCL mengunggah sebuah video di media sosial Instagram miliknya itu. Di mana, BCL mengabadikan momen keakraban Tiko dengan Noah saat bermain basket bareng.

Dalam video yang di-posting di Insta Story itu terlihat betapa kompaknya Tiko dengan Noah.

Terlihat pula Tiko bekerjasama yang sangat apik dengan Noah.

Halaman:
1 2 3
