HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Tuntut Hak Asuh dan Nafkah Anak dalam Gugatan Cerainya dengan Ammar Zoni

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:59 WIB
Irish Bella Tuntut Hak Asuh dan Nafkah Anak dalam Gugatan Cerainya dengan Ammar Zoni
Irish Bella tuntut hak asuh dan nafkah anak (Foto: Instagram @_irishbella_)
A
A
A

JAKARTA - Sidang perceraian Irish Bella dan Ammar Zoni hingga kini masih berlangsung di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Berbeda dengan minggu lalu, kini sidang pun digelar secara e-court.

Dalam gugatan perceraiannya, ada sejumlah hal yang dituntut oleh bintang film Me vs Mami tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan hak asuh kedua buah hatinya dan juga nafkah untuk mereka.

"Dalam gugatan kami juga memasukkan hak asuh anak dan juga penetapan untuk nafkah anak yang ini akan jadi tanggung jawab dari ayahnya," ujar Nurul Amalia selaku kuasa hukum Irish Bella baru-baru ini.

Terkait besaran jumlah nafkah untuk dua anaknya, Nurul Amalia tampak enggan membeberkan hal tersebut. Sebab, hal itu masih menjadi materi dalam persidangan.

"Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan tapi memang itu ada, nggak bisa saya sampaikan secara mendetail, karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup," jelasnya.

Irish Bella

Irish Bella tuntut hak asuh dan nafkah anak (Foto: Instagram @_irishbella_)


Meski menuntut nafkah anak, Nurul Amalia menegaskan jika kliennya tidak menuntut harta gana gini sama sekali. Pasalnya, Ibel hanya ingin fokus pada anak-anaknya.

"Harta bersama, di sini Mbak Irish tidak menuntut harta bersama. Mbak Irish juga tidak membahasnya. Jadi kalau mempermasalahkan, pasti ada di gugatan. Tapi tidak ada. Hanya gugatan perceraian, hak asuh anak dan nafkah anak," tegasnya.

Halaman:
1 2
