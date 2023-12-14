Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni dan Irish Bella Sewakan Rumah untuk Bertahan Hidup

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:00 WIB
Ammar Zoni dan Irish Bella Sewakan Rumah untuk Bertahan Hidup
Ammar Zoni dan Irish Bella sewakan rumah untuk bertahan hidup (Foto: Instagram/ammarzoni)
JAKARTA - Kehidupan Ammar Zoni dan Irish Bella bisa dikatakan bangkrut mendadak usai kasus penyalahgunaan narkoba menimpa sang aktor. Lantaran diamankan pihak kepolisian pada Maret 2023, Ammar pun hanya bisa memberikan nafkah pada sang istri selama tiga bulan pertama usai ditahan.

Alhasil, pasangan ini harus merelakan tempat tinggal mereka yang mewah dan nyaman untuk dikontrakkan. Hal tersebut terjadi lantaran Ammar harus menjalani masa hukuman di Rutan Pondok Pinang selama 7 bulan yang jelas membuat seluruh isi tabungannya terkuras habis.

Meski demikian, selama berada di masa tahanan dia masih menafkahi keluarganya. Meski, hanya sampai bulan ketiga saja.

"Gue masih tanggung jawab sampai bulan ketiga pake tabungan gue setelah itu gue mulai dari nol lg. (Tabungan) habis 7 bulan nggak ngapa-ngapain," ujar Ammar Zoni seperti dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier.

Ammar Zoni (MPI)

Ammar Zoni dan Irish Bella sewakan rumah untuk bertahan hidup (Foto:MPI)


Sementara itu, setelah tiga bulan usai ditahan, Ammar mengaku sudah tak lagi bisa menafkahi keluarganya. Sampai-sampai, Irish Bella membawa dua anaknya kembali ke rumah orangtuanya, agar kediamannya dan Ammar bisa disewakan.

"Dia pindah ke rumah orang tuanya. More complicated," beber Ammar.

Lantaran kejadian tersebut, Ammar pun mengaku menyesal telah mengkonsumsi narkoba. Sebab, ia baru menyadari jika narkoba mampu menghancurkan keluarganya.

