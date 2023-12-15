Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Marak Terjadi, Girry Pratama Pesimis Pemerintah Berantas Pembajakan Film

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:58 WIB
Marak Terjadi, Girry Pratama Pesimis Pemerintah Berantas Pembajakan Film
Girry Pratama kecewa dengan pembajakan film di Indonesia (Foto: Youtube Podcast Aksi Nyata)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai pelaku ekonomi kreatif berkecimpung sejak tahun 2014, sutradara, produser sekaligus caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II Partai Perindo, Girry Pratama mengaku pesimis dengan ketegasan pemerintah memberantas oknum pembajakan film di Tanah Air.

Dia beralasan, pembahasan pembajakan film memang telah dilakukan bersama dengan pemerintah. Sayangnya pembahasan itu tak membuahkan hasil memuaskan bagi insan bergerak di industri perfilman.

Marak Terjadi, Girry Pratama Pesimis Pemerintah Berantas Pembajakan Film

"Kayaknya susah karena pernah dibahas juga waktu dulu zamannya Mendikbud masih pak A kami sudah bahas itu tetapi nggak digubris juga," kata Girry Pratama dalam podcast Aksi Nyata dikutip pada Jumat (15/12/2023).

"Mungkin digubris cuma nggak bisa gitu, jangankan sekelas Indonesia film Avengers aja udah ada," sambung dia.

Menurut Girry, pemerintah seharusnya menambahkan satu divisi lagi terutama mengurus masalah pembajakan film di Tanah Air. Lantaran semakin kesini, pembajakan film pun semakin tak terkendali.

"Kalau menurut saya harus ada divisi, jadi pemerintah harus keluarin satu divisi lagi," ucap Girry menambahkan.

Kendati demikian, Girry juga tak menampik kalau pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara tegas memblokir situs-situs pornografi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement