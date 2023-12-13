Advertisement
Annette Edoarda Pamer Kemampuan Service Mobil di Episode 2 Montir Cantik

Andrean Pulungan , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |17:24 WIB
Annette Edoarda Pamer Kemampuan <i>Service</i> Mobil di Episode 2 <i>Montir Cantik</i>
Episode 2 Montir Cantik. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Vision+ telah menayangkan Episode 2 serial Montir Cantik. Serial garapan Vision+ dan MVP Pictures ini dapat Anda Anda tonton melalui link berikut ini

Episode 2 Montir Cantik bercerita tentang Indah (Annette Edoarda) yang kebingungan mencari tahu kabar Rendi setelah dia memperbaiki mobilnya yang rusak. Indah khawatir, pihak kampus mengetahui kejadian tersebut. 

Di kampus, Indah bertemu dan menawarkan untuk memperbaiki mobil seorang pembalap bernama Gerry (Pangeran Lantang), yang sedang mogok. Dari pertemuan itu, dia kemudian bekerja di bengkel milik ayah Gerry. 

Setelah bergabung sebagai montir di bengkel Gerry, dia sempat dianggap remeh oleh pelanggan. Namun anggapan itu berubah ketika seorang pelanggan mengungkapkan rasa puasnya terhadap layanan yang diberikan Indah. 

Episode 2 Montir Cantik. (Foto: Vision+)

