Eva Manurung Nekat Liburan ke Thailand Bareng Jordan Ali meski Tak Direstui Keluarga

JAKARTA - Hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali tampak semakin serius. Keduanya kini tengah menikmati momen bersama untuk menambah kualitas hubungan.

Terbaru, Eva Manurung dan Jordan Ali tengah berlibur bersama. Keduanya menikmati waktu liburan dengan pergi ke Thailand.

Dalam foto yang beredar, Eva Manurung dan Jordan Ali terlihat di berada di dalam pesawat. Keduanya tampak mesra.

BACA JUGA: Eva Manurung Pilih Tinggal di Panti Jompo jika Virgoun Tak Mau Urus

"Halo semuanya, hari ini aku mau berangkat ke Bangkok sama si gemoy aku Mami Eva," ujar Jordan Ali.

"Semoga perjalanan kita menuju ke Bangkok selamat sampai tujuan," sambungnya.

"Semoga perjalanan kita segera sampai tujuan. See you Jakarta, see you Indonesia, welcome to Bangkok," lanjut Jordan Ali.

BACA JUGA: