Polisi Buru Pemasok Narkoba untuk Ammar Zoni

JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat memburu pihak yang memasok narkoba untuk Ammar Zoni, setelah mengamankan sang aktor di sebuah apartemen di kawasan Serpong, Tangerang, Banten, pada 12 Desember 2023.

Polisi mengamankan empat paket sabu dan satu paket kecil ganja dari sang aktor. “Sekarang kami mengejar penyedia barang terhadap artis AZ,” ujar Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga, pada Rabu (13/12/2023).

Panjiyoga menambahkan, Ammar Zoni ditangkap dalam kondisi sadar alias tidak di bawah pengaruh narkoba. Selain itu, suami Irish Bella itu tidak melakukan perlawanan saat diamankan polisi.

“Dari artis AZ ini, kami mengamankan dua jenis narkotika (sabu dan ganja) dari kamar apartemennya. Yang bersangkutan cukup kooperatif selama penangkapan,” tutur Panjiyoga menambahkan.

Dengan begitu, maka ini akan menjadi kasus narkoba ketiga yang harus dihadapi Ammar Zoni. Kasus pertamanya terjadi pada 2017. Tak kapok, dia kembali tertangkap narkoba pada 8 Maret 2023.

Kala itu, polisi mengamankan sabu seberat 1,04 gram seharga Rp1 juta dari tangan sang aktor. Akibat kasus itu, dia menjalani masa tahanan dan rehabilitasi selama 7 bulan dan baru dibebaskan pada 4 Oktober silam.*

(SIS)