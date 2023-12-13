Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akur Rayakan Ultah Anak, Desta Mahendra dan Natasha Rizky Didoakan Rujuk

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |10:24 WIB
Akur Rayakan Ultah Anak, Desta Mahendra dan Natasha Rizky Didoakan Rujuk
Desta dan Natasha Rizky didoakan rujuk (Foto: IG Desta)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Desta Mahendra dan Natasha Rizky kembali bersama dalam hari ulang tahun putranya, Miguel Arrawsya Janied ke-5 tahun. Hal itu dibagikan Desta melalui akun instagram miliknya, dikutip pada Rabu (13/12/2023).

Dalam postingannya, Desta Mahendra dan Natasha Rizky nampak akur bersama ketiga anaknya dan romantis. Sekaligus menunjukan kue ultah putranya bertemakan Harry Potter.

"Miguel Arrawsya Janied 11 Desember sunat, 12 (Desember) ulang tahun ke-5. Happy birthday jagoannya Allah," tulis Desta Mahendra melalui cuitan di akun instagram miliknya.

Akur Rayakan Ultah Anak, Desta Mahendra dan Natasha Rizky Didoakan Rujuk

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
