HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Azizah Salsha Main Bola Bareng Pratama Arhan, Netizen Baper

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |05:05 WIB
Momen Azizah Salsha Main Bola Bareng Pratama Arhan, Netizen Baper
Pratama Arhan dan Azizah Salsha bikin baper netizen. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan selebgram Azizah Salsha dan pesepakbola Pratama Arhan mencuri perhatian publik sejak resmi menikah pada 20 Agustus 2023 lalu.

Pasalnya, momen bucin keduanya seringkali tersebar di media sosial meski berusaha untuk tidak mengumbarnya di hadapan publik.

Belakangan ini, momen kemesraan mereka lebih sering diunggah oleh rekan mereka sendiri atau melalui konten ekslusif di Instagram.

Salah satunya saat keduanya menghabiskan waktu bersama dengan bermain bola. Momen ini dibagikan rekan Zize, Valino melalui akun Instagram @valinoanjarsaputera.

Keduanya baru saja menghadiri pernikahan sahabat Arhan sekaligus rekannya di Timnas Sepakbola Indonesia, Egy Maulana Vikri langsung bergegas menuju lapangan bola. Bahkan, Zize belum sempat mengganti bajunya.

Halaman:
1 2 3
