HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keisha Alvaro Jaga Mental Okie Agustina, Larang Main Medsos

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |04:05 WIB
Keisha Alvaro Jaga Mental Okie Agustina, Larang Main Medsos
Kiesha Alvaro jaga mental Okie Agustina, larang main medsos. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Keisha Alvaro menjaga kondisi mental sang ibunda Okie Agustina yang kini tengah dalam proses bercerai dengan Gunawan Dwi Cahyo.

"Aku ikut menjaga mental bunda," kata Kiesha Alvaro di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2023).

Salah satu upaya yang dilakukan Keisha Alvaro yaitu melarang sang ibu berselancar di media sosial. Apalagi untuk membaca komentar negatif dari netizen.

"Setiap bunda buka sosial media, pasti aku ambil hapenya. Ngapain lagi baca komenan orang gitu? Kan mereka enggak tahu kehidupan bunda seperti apa, enggak tahu apa yang terjadi," ungkap Kiesha Alvaro.

Halaman:
1 2
