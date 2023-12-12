Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nia Ramadhani Kerap Jadi Cibiran, Ini Respons Sang Putri

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |17:02 WIB
Nia Ramadhani Kerap Jadi Cibiran, Ini Respons Sang Putri
Nia Ramadhani kerap dicibir, ini respon Mikhayla sang anak. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai artis, Nia Ramadhani cukup menyadari jika dirinya kerap mendapat cibiran. Apalagi setelah dia harus berurusan dengan hukum akibat kasus narkoba. Melihat hal itu, Mikhayla Zalindra Bakrie sang putri pun memberikan responsnya.

Mikhayla ternyata mengetahui kondisi itu dan membuatnya emosi. "Kalau kalian berani, silakan bilang langsung ke mama. Saya sumpahin hidupnya enggak akan berarti," ujarnya, dikutip dari channel YouTube Nia Ramadhani, pada Selasa (12/12/2023).

Bahkan, Mikha merasa orang-orang yang suka mencibir ibunya tidak lebih baik dari keluarganya. "Kalian ngomongin keluarga aku, kayak enggak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan," tuturnya.

Melihat sang anak emosi, Nia Ramadhani berusaha menenangkan. Istri Ardi Bakrie itu merasa hal itu tidak perlu diperdebatkan. "Kan sudah banyak yang bicarain soal mama. Kalau mama sih it's fine."

Mendengar tanggapan ibunya, Mikhayla menyadari jika kedua orangtuanya memiliki nama besar. Terkadang, suka membuat dirinya merasa risih akibat tidak bisa bergerak dengan bebas.

"Terkadang banyak orang nyamperin aku saat sedang sama teman-teman dan itu agak mengganggu sih. Tapi, aku tidak bisa menyalahkan karena memang kedua orangtuaku  terkenal," ujarnya lagi.

(SIS)


