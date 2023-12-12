5 Film Bertema Natal yang Cocok Ditonton Bareng Keluarga

Film yang cocok ditonton bersama keluarga di Natal 2023 (Foto: Film A Marry Friggin Christmast)

JAKARTA - Perayaan Natal sudah di depan mata. Sudahkah punya rencana untuk rayakan Natal 2023 ini? Menonton film menjadi kegiatan yang tepat saat libur Natal.

Buat Anda yang masih bingung atau memang berencana ingin rayakan Natal bersama keluarga di rumah, nampaknya movie marathon atau menonton film bersama keluarga bisa jadi pilihan yang tepat.

Ada beberapa film barat bertema Natal yang memberikan suasana Natal yang kental. Tentu film ini akan cocok disaksikan bersama keluarga di rumah.

Berikut 5 rekomendasi film barat bertemakan Natal yang cocok Anda tonton bareng keluarga di hari spesial.

1. A Christmas Carol

Pertama ada film animasi A Christmas Carol. Film ini tetap cocok ditonton bersama keluarga karena memiliki pesan moral yang bisa kamu petik sesudah menontonnya.

A Christmas Carol menceritakan Ebenezer Scrooge (Jim Carrey) yang benci dengan Natal karena kehilangan pasangannya di malam itu. Kemudian Scrooge bertemu dengan hantu yang memperingatkan bahwa tiga roh akan mengunjunginya malam ini.

Para hantu itu membawa Scrooge dalam perjalanan melewati masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan harapan dapat mengubah kepahitan dirinya.

2. The Holiday

Kemudian ada film The Holiday. Jika Anda mencari film drama romance yang cocok untuk ditonton bareng pasangan, film The Holiday lah jawabannya.

Masih bertema Natal, film yang diperankan artis-artis Hollywood ternama seperti, Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law dan Jack Black ini bercerita 2 orang yang berbeda sifat dan latar belakangnya namun saling bertukar rumah saat libur Natal tiba. Namun, lewat caranya itu, akhirnya mereka menemukan cinta sejati mereka.

3. Jingle All The Way

Suasana Natal nampaknya akan semakin hangat jika ditemani dengan film komedi yang lucu dan menggelitik. Salah satunya ialah Jingle All The Way yang sukses dimainkan oleh Arnold Schwarzenegger.

Menceritakan tentang Howard, yang lupa membelikan kado Natal untuk anaknya hingga tiba saat malam Natal, semua stok mainan di toko mulai menipis. Ia pun harus berjuang melawan orang tua yang lain yang juga berebut untuk mendapatkan mainan-mainan tersebut.