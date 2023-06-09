Yoo Ah In Positif Menggunakan 7 Obat-obatan Terlarang

SEOUL - Yoo Ah In telah dites positif untuk dua obat tambahan, sehingga total obat yang positif digunakannya menjadi tujuh obat.

Mengutip dari Koreaboo, Jumat (9/6/2023), Yoo Ah In terbaru telah dikonfirmasi menggunakan obat Midazolam dan Alprazolam, menurut laporan eksklusif dari Channel A.

Midazolam adalah obat yang digunakan untuk anestesi atau mengobati agitasi yang parah, sedangkan Alprazolam dikenal sebagai obat penenang yang bekerja cepat, yang sering digunakan untuk mengobati gangguan panik atau kecemasan.

Hal ini membuat jumlah obat yang digunakan Yoo Ah In menjadi tujuh, dan jaksa penuntut meyakini bahwa mungkin masih ada obat lain yang digunakannya.

Yoo Ah In sebelumnya telah dinyatakan positif menggunakan lima jenis narkoba, yakni propofol, ganja, kokain, ketamin, dan zolpidem.

Surat perintah penangkapan pun telah diajukan untuknya, namun ditolak. Tetapi, pada 9 Juni, kasusnya telah diserahkan ke pengadilan.*

