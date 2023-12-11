Pengantin Baru, BCL Dapat Kejutan Istimewa dari Alumni X Factor Indonesia

JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana memang sudah terjadi beberapa hari lalu. Tapi, rasa bahagianya tentu saja belum berakhir bahkan menular ke sekelilingnya. Ketika BCL bertemu dengan para alumni X Factor Indonesia dari season 1-3, mereka ikut berbahagia dengan pernikahan BCL.

Merayakan kebahagiaan itu, para alumni X Factor Indonesia yang terdiri dari Alvin Jonathan, Second Chance, Danar, dan yang lainnya memberikan hadiah istimewa untuk BCL.

Hadiah itu diberikan di tengah acara Press Conference X Factor Indonesia Season 4 untuk memperkenalkan keempat juri X Factor Indonesia season ini.

Ketika Robby Purba sang pemandu acara mengatakan bahwa para alumni akan memberikan kejutan kepadanya, BCL langsung tersenyum semringah.

Mereka langsung lantas mempersembahkan lagu Aku dan Dirimu yang mereka nyanyikan bersama. Lagu itu seolah menggambarkan perasaan BCL dan sang suami yang tengah berbahagia. BCL tampak menari-nari mengikuti alunan musik sembari tersenyum semringah.

Tak berhenti sampai disitu, Robby Purba mempersilahkan Alvin Jonathan sebagai perwakilan untuk memberikan ucapan selamat sekaligus doa terbaik untuk BCL. Alvin diketahui menjadi anak didik BCL yang dimentorinya hingga keluar sebagai juara di season 3 lalu.

"Kak Unge semoga bahagia selalu, ada yang support Kak Unge terus, bisa menemani sampai tua nanti, " ucap Alvin.

