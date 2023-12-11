Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengantin Baru, BCL Dapat Kejutan Istimewa dari Alumni X Factor Indonesia

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |21:01 WIB
Pengantin Baru, BCL Dapat Kejutan Istimewa dari Alumni X Factor Indonesia
BCL dapat kejutan dari X Factor Indonesia (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana memang sudah terjadi beberapa hari lalu. Tapi, rasa bahagianya tentu saja belum berakhir bahkan menular ke sekelilingnya. Ketika BCL bertemu dengan para alumni X Factor Indonesia dari season 1-3, mereka ikut berbahagia dengan pernikahan BCL.

Merayakan kebahagiaan itu, para alumni X Factor Indonesia yang terdiri dari Alvin Jonathan, Second Chance, Danar, dan yang lainnya memberikan hadiah istimewa untuk BCL.

Hadiah itu diberikan di tengah acara Press Conference X Factor Indonesia Season 4 untuk memperkenalkan keempat juri X Factor Indonesia season ini.

Pengantin Baru, BCL Dapat Kejutan Istimewa dari Alumni X Factor Indonesia

Ketika Robby Purba sang pemandu acara mengatakan bahwa para alumni akan memberikan kejutan kepadanya, BCL langsung tersenyum semringah.

Mereka langsung lantas mempersembahkan lagu Aku dan Dirimu yang mereka nyanyikan bersama. Lagu itu seolah menggambarkan perasaan BCL dan sang suami yang tengah berbahagia. BCL tampak menari-nari mengikuti alunan musik sembari tersenyum semringah.

Tak berhenti sampai disitu, Robby Purba mempersilahkan Alvin Jonathan sebagai perwakilan untuk memberikan ucapan selamat sekaligus doa terbaik untuk BCL. Alvin diketahui menjadi anak didik BCL yang dimentorinya hingga keluar sebagai juara di season 3 lalu.

"Kak Unge semoga bahagia selalu, ada yang support Kak Unge terus, bisa menemani sampai tua nanti, " ucap Alvin.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement