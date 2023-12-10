Ucapan Assalamualaikum Muncul di Drama My Demon, Penonton Heboh

JAKARTA - Drama Korea My Demon jadi salah satu drakor yang digandrungi penonton di penghujung tahun ini. Drama yang dibintangi aktor tampan Song Kang itu menyajikan genre dan jalan cerita yang ringan dan penuh romansa.

Terbaru, salah satu adegan di drama My Demon menjadi sorotan. Hal ini bermula ketika ada ucapan Assalamualaikum di episode 5 My Demon.

Momen itu diunggah akun Twitter, @kdrama_menfess. Mulanya, seorang pemeran pembantu tengah berpura-pura menerima telepon dari seorang pria bernama Hasan. Kemudian, pria itu pun mengucapkan Assalamualaikum kepada penelpon itu di hadapan Song Kang.

“Assalamualaikum marhaban.”

“Itu dari Hasan? Assalamualaikum Hasan.”

Begitu percapakan dua pria di drakor My Demon ini. Usai mengucapkan salam tersebut, kedua pria itu pun pergi meninggalkan Song Kang.

Momen pengucapan salam Assalamualaikum di drama My Demon ini pun sontak mengundang perhatian netizen. Banyak warganet heboh dan ikut terhibur dengan momen tersebut.

“Ngakak banget sih tiba-tiba Assalamualaikum,” kata akun @ri****.

“Kenapa random banget,” sambung @ka******.

“Lucu banget scene ini,” tambah akun @ai*******.