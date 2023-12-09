Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rumah Keanu Reeves di Los Angeles Dibobol Maling, Satu Senjata Raib

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |06:05 WIB
Rumah Keanu Reeves di Los Angeles Dibobol Maling, Satu Senjata Raib
Rumah Keanu Reeves dirampok. (Foto: Saban Films)
A
A
A

 

JAKARTA - Kabar tak mengenakan datang dari aktor Hollywood, Keanu Reeves. Rumah bintang film John Wick ini dikabarkan mengalami kerampokan.

Dilansir TMZ, Sabtu (9/12/2023) rumah Keanu Reeves dibobol maling pada Rabu malam sekitar pukul 01.00 dini hari waktu Los Angeles, Amerika Serikat.

Sumber penegak hukum mengatakan pencuri bertopeng ski masuk ke rumahnya dan meninggalkan daerah itu sebelum petugas tiba.

Tak lama, polisi tiba di lokasi kejadian dan melakukan pencarian. Mulanya, mereka tidak menemukan siapa pun. Kemudian, polisi kembali ke rumah Keanu Reeves sekira pukul 01.00 pagi ketika alarm berbunyi.

Halaman:
1 2
