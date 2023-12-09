Rizki DA Menikah, Pedangdut Iis Dahlia: Pasti Datang

JAKARTA - Penyanyi dangdut Iis Dahlia ikut bahagia dengan kabar pernikahan Rizki DA dengan Hersa Rahayu Julianti yang digelar hari ini Sabtu (9/12/2023) di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Iis Dahlia memastikan jika dirinya bakal hadir di pernikahan kedua bagi pria bernama asli Rizki Syafaruddin itu.

Dalam kesempatan yang sama, Iis Dahlia menjelaskan alasannya tidak hadir di nikahan Nadya Mustika Rahayu yang merupakan mantan istri Rizki DA.

"Datang lah, kemarin Nadya itu mendadak. Kalau enggak mendadak bakal datang," jelas Iis Dahlia di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Namun sebagai perwakilannya, putri sulung Salshabila dan sang suami yang hadir di nikahan Nadya Mustika Rahayu dengan Iqbal Rosadi tersebut.