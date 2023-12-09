Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizki DA Menikah, Pedangdut Iis Dahlia: Pasti Datang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |15:15 WIB
Rizki DA Menikah, Pedangdut Iis Dahlia: Pasti Datang
Iis Dahlia pastikan hadir di pernikahan Rizki DA. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi dangdut Iis Dahlia ikut bahagia dengan kabar pernikahan Rizki DA dengan Hersa Rahayu Julianti yang digelar hari ini Sabtu (9/12/2023) di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Iis Dahlia memastikan jika dirinya bakal hadir di pernikahan kedua bagi pria bernama asli Rizki Syafaruddin itu.

Dalam kesempatan yang sama, Iis Dahlia menjelaskan alasannya tidak hadir di nikahan Nadya Mustika Rahayu yang merupakan mantan istri Rizki DA.

"Datang lah, kemarin Nadya itu mendadak. Kalau enggak mendadak bakal datang," jelas Iis Dahlia di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Namun sebagai perwakilannya, putri sulung Salshabila dan sang suami yang hadir di nikahan Nadya Mustika Rahayu dengan Iqbal Rosadi tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163827/iis_dahlia-ahJj_large.jpg
Cerita Iis Dahlia Bantu Mpok Alpa Urus BPJS untuk Pengobatan Kanker 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163807/iis_dahlia-Wy0k_large.jpg
Iis Dahlia Akui Kerap Marahi Mpok Alpa sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154145/iis_dahlia-3klu_large.jpg
Ari Lasso Bongkar Riders Artis Aji Mumpung, Iis Dahlia Respons Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141314/iis_dahlia-CwVf_large.jpg
Beda dengan Lesti Kejora, Iis Dahlia Sudah Minta Izin Bawakan Lagu Yoni Dores
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121933/iis_dahlia-aPrD_large.jpg
Blakblakan, Iis Dahlia Bakal Jadi Mertua Cerewet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121638/iis_dahlia-Xbh4_large.jpg
Doa Iis Dahlia di Depan Kakbah, Minta Umur Panjang hingga Menantu Terbaik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement