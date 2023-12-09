Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umi Pipik Beri Lampu Hijau Abidzar Al Ghifari Menikah Muda, Ini Syaratnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |09:06 WIB
Umi Pipik Beri Lampu Hijau Abidzar Al Ghifari Menikah Muda, Ini Syaratnya
Umi Pipik beri lampu hijau Abidzar Al Ghifari menikah muda, ini syaratnya. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Umi Pipik tidak memasalahkan jika Abidzar Al Ghifari menikah muda. Hanya saja, dirinya memberikan syarat pada anaknya tersebut.

Sebagai orangtua, Umi Pipik tampaknya memang tidak melarang anak-anaknya untuk menikah muda. Begitu pula dengan adik Adiba, yaitu Abidzar Al Ghifari.

"Siapapun anak saya termasuk Abidzar, kalau sudah menemukan pasangannya, jangan lama-lama untuk menikah," kata Umi Pipik di YouTube Cumi-Cumi, Jumat (8/12/2023).

"Yang disunahkan itu kan di antaranya menguburkan jenazah dan melangsungkan pernikahan," sambungnya.

Umi Pipik memang sudah merestui Abidzar Al-Ghifari, apabila memang sang putra sudah siap menikah.

"Kalau memang anak saya sudah matang, tidak dari finansial saja sifatnya, ya sudah," ujar mantan istri almarhum ustad Jefri Al Buchori.

Halaman:
1 2
