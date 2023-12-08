Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kenalkan Film Outfit of The Designer, Dimas Anggara Jadi Sutradara?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:05 WIB
Kenalkan Film Outfit of The Designer, Dimas Anggara Jadi Sutradara?
Dimas Anggara kenalkan film terbaru, jadi sutradara?. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Dimas Anggara kembali berkarya. Alih-alih membintangi film, Dimas Anggara justru menjajal sebagai seorang sutradara. 

Momen itu dibagikan Dimas Anggara di unggahan Instagram pribadinya. Dalam postingan itu, suami Nadine Chandrawinata ini mengunggah poster perdana film yang digarap bertajuk #OOTD (Outfit of The Designer).

“Melangkah di tengah badai kehidupan, bukan karena aku ingin, melainkan karena keadaan memaksa. Bertahan, meski tak pernah terpikir, karena hidup tak selalu tentang pilihan, tapi juga tentang keberanian menghadapi kenyataan,” tulis Dimas Anggara, Jumat (8/12/2023).

Film karya Dimas ini pun turut diproduseri dengan Delly Malik dan Herry Sobiran. Tampaknya film ini mengusung tentang fashion yang kental.

Tak sampai di situ, Dimas Anggara juga menggandeng sejumlah aktor dan aktris ternama untuk membintangi film #OOTD ini. Nama-nama seperti Derby Romero hingga Asmara Abigail bakal membintangi film tersebut.

“Bersiaplah untuk terhanyut dalam gelombang emosi yang tak terduga, oleh para pemain @jihanealmira @rangganattra @asmaraabigail @derbyromero @givina_ @joleneemarie @shelomitadiah @aldoirawanputra @widyawati_sophiaan @indrabrasco,” tambahnya.

Halaman:
1 2
