Anak Iis Dahlia Kritik Pedas Foto Kampanye Verrell Bramasta

JAKARTA - Anak dari Iis Dahlia, Salshadilla Juwita, merepost sebuah unggahan di X yang menampilkan foto kampanye Verrell Bramasta. Bukan tanpa sebab, pasalnya putra Venna Melinda itu tampak berpose tak biasa dalam foto kampanye tersebut.

Jika biasanya para caleg laki-laki berfoto dengan mengenakan kemeja atau jas sambil mengepalkan tangan, Verrell justru menampilkan gaya berbeda. Kakak dari Athalla Naufal dan Vania Athabina ini justru terlihat berpose bak model majalah hingga menunjukkan jari saranghaeyo.

Sontak foto kampanye Verrell pun viral hingga membuat kakak dari Devano Danendra ini melayangkan kritikan pedasnya. Bahkan, ia juga menyebut jika foto kampanye Verrell diibaratkan sebagai seorang idol yang akan akan bermain di acara survival Korea berjudul Boys Planet 999.

"Orang memperlakukan pemilu seperti boys planet 999 dan dia ingin orang-orang memilih dia atau menjumlahkannya," tulis Salshadilla pada akun X nya.

Anak Iis Dahlia Kritik Pedas Foto Kampanye Verrell Bramasta (Foto: Twitter/salshaindr)

Cuitan Salsha sontak membuat netizen ramai hingga mengaku setuju dengan tulisannya. Terlebih, pose dan pakaian yang dikenakan Verrell dalam foto kampanyenya dianggap cukup berlebihan.

"Cringe banget sih ini mah," kata nonara***.

"Kok dia kepikir ya foto pake baju yang di foto pertama..," tutur falla***.

"Target pasarnya mbak-mbak kabupaten." sahut seolab***.