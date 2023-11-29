Advertisement
HOT GOSSIP

Venna Melinda Sebut Verrell Bramasta Kini Lebih Terbuka soal Pernikahan dan Calon Istri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |03:30 WIB
Venna Melinda Sebut Verrell Bramasta Kini Lebih Terbuka soal Pernikahan dan Calon Istri
Verrell Bramasta mulai terbuka soal pernikahan dan calon istri (Foto: Instagram/bramastavrl)
JAKARTA - Verrell Bramasta belakangan digosipkan tengah dekat dengan anak dari Zulkifli Hasan, Futri Zulya Savitri alias Putri Zulhas. Akan tetapi, hingga kini baik Verrell maupun Putri Zulhas masih memilih bungkam dan tak menanggapi kabar tersebut.

Di tengah isu kedekatannya bahkan sampai disebut menggelar lamaran, Verrell pun diakui Venna Melinda mulai terbuka soal pasangan. Bahkan ia disebut sudah mulai memiliki bayangan soal pernikahan.

“Athalla (Athalla Naufal) katanya udah dapat. Kalau Verrell dia udah punya bayangan,” ujar Venna Melinda dikutip dari YouTube Mantra Room.

Menariknya, Venna juga mengatakan bahwa putranya sudah mulai membicarakan soal sosok calon istri. Selain itu, sikap Verrell juga bisa dikatakan jauh lebih terbuka dibanding sebelumnya.

“Nanti katanya mau lebih detail lagi aku ceritain. Tapi paling nggak dia udah lebih terbuka tentang figur calon istrinya,” bebernya.

