Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Pasangan Artis yang Baca Buku Dua Kali Tapi Endingnya Beda, Nomor 2 Dikenang Sepanjang Masa

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |05:06 WIB
5 Pasangan Artis yang Baca Buku Dua Kali Tapi Endingnya Beda, Nomor 2 Dikenang Sepanjang Masa
Deretan pasangan artis putus nyambung, berakhir di pernikahan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena pasangan artis putus nyambung sering kali menjadi bahan perbincangan. Putus nyambung diibaratkan dengan ‘baca buku dua kali tapi endingnya tetap sama’.

Namun, sejumlah artis Tanah Air justru membuktikan sebaliknya. Bak baca buku yang sama, tetapi kini endingnya berbeda alias berakhir lebih bahagia di pelaminan. Nah, siapa saja mereka?

Berikut 5 pasangan artis yang pernah putus namun akhirnya berakhir bahagia dilansir dari berbagai sumber, Kamis (7/12/2023):

1. Sissy Priscilla - Rifat Sungkar

Artis cantik Sissy Priscillia sempat menjadi kekasih hati pembalap handal Rifat Sungkar, namun keduanya dikabarkan berpisah pada 2009 silam.

Saat itu Rifat Sungkar memutuskan untuk menikahi wanita lain, sedangkan Sissy yang ditinggal nikah sang mantan kemudian pergi ke Bali untuk mengasingkan diri.

Rifat Sungkar

Kendati demikian, keduanya justru dipersatukan kembali. Rifat Sungkar dan sang istri memutuskan bercerai. Setelah menduda, Rifat Sungkar akhirnya kembali ke pelukan Sissy Priscilla. Kini pasangan tersebut terlihat semakin harmonis dengan hadirnya dua buah hati yang lucu.

2. Bebi Romeo - Meisya Siregar

Bebi Romeo dan Meisya Siregar dikenal sebagai pasangan artis yang selalu terlihat rukun dan harmonis. Namun, siapa sangka saat pacaran dulu keduanya pernah putus.

Setelah putus, Meisya Siregar memutuskan untuk menikah dengan pria lain. Bebi yang mengetahui kabar tersebut mengaku menghargai keputusan sang mantan, namun ia tetap merasa sakit hati. Bahkan ia melampiaskan rasa sakitnya dalam lagu berjudul Bunga Terakhir.

Meisya Siregar

Dua tahun berpisah, Meisya Siregar rupanya bercerai dengan sang suami. Melihat adanya kesempatan, Bebi Romeo pun kembali mendekati Meisya Siregar hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah.

3. Andrew Andika - Tengku Dewi Putri

Selanjutnya ada aktor Andrew Andika yang sempat putus pada 2015 lalu karena alasan bosan.

Setelah putus, baik Andrew Andika maupun Tengku Dewi Putri sama-sama menjalin hubungan dengan pasangan lain.

Andrew Andika

Namun, keduanya memutuskan kembali bersama hingga pada April 2017 pasangan ini berakhir di pelaminan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement